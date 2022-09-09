Уланбек Тотуяев встретился с замминистра иностранных дел Пакистана

На днях состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла КР в Исламской Республике Пакистан Уланбека Тотуяева с заместителем министра иностранных дел Пакистана Мухаммадом Аамар Афтабом Куреши. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая предстоящее участие лидеров двух стран на очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, проведение в текущем году очередного заседания кыргызско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также двусторонних визитов на высшем и высоком уровнях.

Посол с удовлетворением отметил имеющуюся позитивную динамику двусторонних контактов между КР и ИРП. В этой связи, обозначил важность продолжения совместной эффективной работы, направленной на укрепление всего комплекса кыргызско-пакистанского двустороннего взаимодействия, в особенности, по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному направлению.

Отдельное внимание было уделено вопросам международной и региональной повестки дня, включая важность стабилизации ситуации в Афганистане для дальнейшей успешной реализации региональных проектов, в том числе, энергетического проекта CASA-1000.