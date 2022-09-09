Президент поздравил кыргызстанцев с Днем комуза

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 9 сентября, поздравил кыргызстанцев с Днем комуза. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Приводим текст поздравления главы государства:
"Уважаемые соотечественники!
Дорогие кыргызстанцы!
От всего сердца поздравляю Вас с Днем комуза – гордости нашей национальной культуры, особого символа народного творчества!
Наш древний народ будто бы родился вместе с комузом, комуз и кыргызы неотделимы друг от друга. Комуз – занимает особое место в традиционной культуре кыргызского народа. Мелодия волшебного инструмента, сливаясь с кровью и душой кыргыза, подбадривала придавая ему силу и дух.
Комуз – инструмент, способный объяснить внутренний мир человека, мысли и глубину его чувств. Звучание золотой струны и голос певца расскажет о радостях и печалях нашего народа.
Словно дуновение свежего горного ветерка звучат мелодии, которые вошли в историю кыргызских музыкальных произведений, такие как "Камбаркан", "Сынган бугу", "Маш ботой", "Эргиме", "Саадак какты", "Ак бугу" и многие другие творения, которые до сих пор отзываются в сердцах нашего народа.
Великие знаменитые комузисты такие как – Ниязалы, Айдараалы, Карамолдо, Токтогул, Мураталы, Ыбырай, Атай, Шекербек и другие придали особое значение самобытной культуре и внесли свой драгоценный вклад в наследие нашего государства.
Современные мелодии Асанбека Кыдырназарова "Кыргыз көчү", Нурака Абдрахманова "Соӊ-Көл баяны", Руслана Жумабаева "Эрке Сары" – новое звучание мелодий комуза, другая техника исполнения глубоко затронули сердца слушателей.
Мы не должны забывать, что святой долг каждого кыргызстанца уважать и чтить великое наследие кыргызов – комуз.
Я уверен, что День комуза станет традиционным праздником, хорошим событием и впредь найдет свое достойное место в культурной жизни нашей страны!
Поздравляю Вас с Днем – Комуза!".