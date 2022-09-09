Жалобы горожан услышаны - пешеходные переходы очищают от грязи и пыли

В связи с многочисленными жалобами горожан, МП "Бишкекасфальтсервис" начало очистку от грязи и пыли пешеходных переходов, стоп линий и разделительных полос. Для этого привлечена спецтехника "Тазалыка". Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

"Бишкекасфальтсервис" ведет активную работу по ремонту дорожной инфраструктуры, нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков на улицах столицы. Уже очищена разметка на пересечении проспектов Жибек-Жолу и Манаса.

Муниципалитет искренне благодарит горожан за своевременное информирование о недостатках и ошибках в его работе в социальных сетях и мессенджерах.

Фото и видео, касающиеся работы "Бишкасфальтсервис" бишкекчане могут присылать на страницу муниципального предприятия в социальной сети instagram: mp_bishkekasfaltservis.