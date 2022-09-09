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Жалобы горожан услышаны - пешеходные переходы очищают от грязи и пыли

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- Анастасия Карелина
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В связи с многочисленными жалобами горожан, МП "Бишкекасфальтсервис" начало очистку от грязи и пыли пешеходных переходов, стоп линий и разделительных полос. Для этого привлечена спецтехника "Тазалыка". Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

"Бишкекасфальтсервис" ведет активную работу по ремонту дорожной инфраструктуры, нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков на улицах столицы. Уже очищена разметка на пересечении проспектов Жибек-Жолу и Манаса.

Муниципалитет искренне благодарит горожан за своевременное информирование о недостатках и ошибках в его работе в социальных сетях и мессенджерах.

Фото и видео, касающиеся работы "Бишкасфальтсервис" бишкекчане могут присылать на страницу муниципального предприятия в социальной сети instagram: mp_bishkekasfaltservis.


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URL: https://www.vb.kg/422299
Теги:
дороги, мэрия, Тазалык
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