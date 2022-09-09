Погода
$ 82.24 - 83.24
€ 82.42 - 83.42

Задержаны граждане КР, завладевшие средствами директора ОсОО "Спекулянт"

193  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Задержаны кыргызстанцы, завладевшие денежными средствами генерального директора ОсОО "Спекулянт", гражданина Российской Федерации "Ш.В.". Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

В рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРП по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 209 ("Мошенничество") УК КР, задержаны граждане Кыргызской Республики "Д.М.С." и "С.А.К.". Войдя в доверие к генеральному директору ОсОО "Спекулянт" (гражданин РФ) "Ш.В.", они завладели крупной денежной суммой в иностранной валюте. "Д.М.С." и "С.А.К." обещали оказать содействие в разрешении вопросов в правоохранительных органах. Чтобы завладеть денежными средствами, оказывали давление на родственников гендиректора ОсОО "Спекулянт", угрожали связями с высшим руководством республики, а также личным знакомством с сыном председателя ГКНБ.

В ходе досудебной проверки "Д.М.С." и "С.А.К." дали признательные показания.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

ГКНБ обращается к гражданам республики с просьбой не доверять лицам, которые намереваются каким-либо способом оказать содействие в разрешении вопросов с правоохранительными и иными органами, а также использующим или прикрывающимся личными связями с руководством республики или иными высшими должностными лицами страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422302
Теги:
ГКНБ, задержание, мошенничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  