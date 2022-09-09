Задержаны граждане КР, завладевшие средствами директора ОсОО "Спекулянт"

Задержаны кыргызстанцы, завладевшие денежными средствами генерального директора ОсОО "Спекулянт", гражданина Российской Федерации "Ш.В.". Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

В рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРП по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 209 ("Мошенничество") УК КР, задержаны граждане Кыргызской Республики "Д.М.С." и "С.А.К.". Войдя в доверие к генеральному директору ОсОО "Спекулянт" (гражданин РФ) "Ш.В.", они завладели крупной денежной суммой в иностранной валюте. "Д.М.С." и "С.А.К." обещали оказать содействие в разрешении вопросов в правоохранительных органах. Чтобы завладеть денежными средствами, оказывали давление на родственников гендиректора ОсОО "Спекулянт", угрожали связями с высшим руководством республики, а также личным знакомством с сыном председателя ГКНБ.

В ходе досудебной проверки "Д.М.С." и "С.А.К." дали признательные показания.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

ГКНБ обращается к гражданам республики с просьбой не доверять лицам, которые намереваются каким-либо способом оказать содействие в разрешении вопросов с правоохранительными и иными органами, а также использующим или прикрывающимся личными связями с руководством республики или иными высшими должностными лицами страны.