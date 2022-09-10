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В спортивно-патриотических соревнованиях в Оше приняли участие 150 человек

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- Анастасия Карелина
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В спортивно-патриотических мероприятиях, прошедших в южной столице, приняли участие 150 молодых людей. Об этом сообщила мэрия города Ош.

Мероприятия, организованные для молодежи города и старшеклассников Комитетом по физической культуре и спорту города Ош совместно с ВЧ №703 Министерства обороны, стартовали на центральной площади южной столицы. В торжественном открытии приняла участие вице-мэр города Венера Рыскулова. Она отметила значение патриотического воспитания молодежи и пропаганды любви к Родине.

В ходе соревнований молодые люди, сотрудники Комитета по физической культуре и спорту и военнослужащие пробежали марш-бросок по одной из центральных улиц города. Затем молодежь познакомили с бытом и жизнью солдат, условиями несения службы ВЧ №703. Молодых людей ждали также показательные выступления спецотряда и выставка вооружения.


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URL: https://www.vb.kg/422306
Теги:
Министерство обороны, мэрия, Ош, Соревнования
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