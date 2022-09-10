Трое уроженцев Иссык-Кульской области задержаны за грабеж

Трое уроженцев Иссык-Кульской области по горячим следам задержаны за грабеж. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

6 сентября в ОВД Каракола из областной территориальной больницы поступило сообщение о том, что к ним с телесными повреждениями поступили двое - Ш.А., 1994 года рождения, и М.Э., 1992 года рождения.

На место прибыла следственно-оперативная группа. При опросе потерпевших выяснилось, что около часа ночи трое неизвестных азиатской внешности ворвались к ним в квартиру, нанесли телесные повреждения, отобрали сотовые телефоны марки "Хонор 8", "Редми ноут 11" и деньги. Кроме того, неизвестные завладели автомобилем "Мерседес Бенц", принадлежащий одному из потерпевших - Ш.А. За возврат транспортного средства неизвестные требовали 500 тысяч сомов, назвав при этом срок - до 17 часов следующего дня.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП ОВД города Каракол. Возбуждено уголовное дело по статье 206 ("Грабеж") УК КР.

В ходе операции "Вор", "Мошенник" и "Бандит" сотрудниками милиции были установлены и задержаны подозреваемые. Ими оказались Т.К., 1997 года рождения, уроженец Тоңского района, И.М., 1994 года рождения, уроженец Тюпского района и Ө.С., 1994 года рождения, уроженец Джети-Огузского района. На предварительном допросе задержанные полностью признали свою вину.

Решением Каракольского городского суда в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Ведется следствие.