В Бишкеке состоится серия концертов в рамках музпроекта Jazz-Maqom

С 16 по 18 сентября в Бишкеке состоится серия концертов в рамках музыкального проекта Jazz-Maqom. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Как поясняют организаторы, Jazz-Maqom - это симбиоз традиционного вокально-инструментального жанра с широким использованием элементов импровизации, исполняемого в странах Великого Шелкового пути, и джаза. Объединение обоих музыкальных стилей позволит слушателям погрузиться в уникальный акустический опыт.

После первой музыкальной резиденции в Узбекистане музыканты из Германии и Франции приезжают в Кыргызстан, чтобы сыграть здесь вместе с кыргызскими коллегами на национальных, а также на классических джазовых

инструментах. Музыкальная коллаборация с известным кыргызским мультиинструменталистом Нурланбеком Нышановым и другими исполнителями придаст макому новое звучание.

Концерты организованы Гёте-Институтом в Казахстане и Французским Альянсом в Бишкеке при поддержке Посольства Германии в Кыргызстане и Посольства Франции в Кыргызстане. Вход свободный.