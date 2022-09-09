Погода
$ 82.24 - 83.24
€ 82.42 - 83.42

В Бишкеке состоится серия концертов в рамках музпроекта Jazz-Maqom

135  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 16 по 18 сентября в Бишкеке состоится серия концертов в рамках музыкального проекта Jazz-Maqom. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Как поясняют организаторы, Jazz-Maqom - это симбиоз традиционного вокально-инструментального жанра с широким использованием элементов импровизации, исполняемого в странах Великого Шелкового пути, и джаза. Объединение обоих музыкальных стилей позволит слушателям погрузиться в уникальный акустический опыт.

После первой музыкальной резиденции в Узбекистане музыканты из Германии и Франции приезжают в Кыргызстан, чтобы сыграть здесь вместе с кыргызскими коллегами на национальных, а также на классических джазовых

инструментах. Музыкальная коллаборация с известным кыргызским мультиинструменталистом Нурланбеком Нышановым и другими исполнителями придаст макому новое звучание.

Концерты организованы Гёте-Институтом в Казахстане и Французским Альянсом в Бишкеке при поддержке Посольства Германии в Кыргызстане и Посольства Франции в Кыргызстане. Вход свободный.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422310
Теги:
Германия, концерт, музыка, Франция, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  