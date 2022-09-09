Факт уплаты налога на транспорт можно будет проверить через Carcheck

Государственная налоговая служба планирует интегрировать свою базу данных по уплате налога на транспортное средство с сервисом Carcheck портала электронных услуг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в настоящее время ГНС инициирует разработку предложений по внесению соответствующих изменений в налоговое законодательство КР.

Через систему Carcheck граждане могут получить информацию, уплачен ли налог на транспортное средство.

Налоговая служба рассчитывает, что с внедрением функции проверки по уплате налога на транспорт усилится гражданский контроль, тем самым сократится количество неплательщиков налога. Другой положительный эффект – повысятся налоговая грамотность и информированность владельцев транспортных средств о их налоговых обязательствах.