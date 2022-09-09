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Факт уплаты налога на транспорт можно будет проверить через Carcheck

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- Назгуль Абдыразакова
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Государственная налоговая служба планирует интегрировать свою базу данных по уплате налога на транспортное средство с сервисом Carcheck портала электронных услуг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в настоящее время ГНС инициирует разработку предложений по внесению соответствующих изменений в налоговое законодательство КР.

Через систему Carcheck граждане могут получить информацию, уплачен ли налог на транспортное средство.

Налоговая служба рассчитывает, что с внедрением функции проверки по уплате налога на транспорт усилится гражданский контроль, тем самым сократится количество неплательщиков налога. Другой положительный эффект – повысятся налоговая грамотность и информированность владельцев транспортных средств о их налоговых обязательствах.


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URL: https://www.vb.kg/422312
Теги:
ГНС, налоги, транспорт
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