В Бишкеке пройдут концерты музыкального проекта Jazz-Maqom

С 16 по 18 сентября 2022 года в Бишкеке состоится серия концертов в рамках музыкального проекта Jazz-Maqom.

Музыка Jazz-Maqom- это симбиоз традиционного вокально-инструментального жанра с широким использованием элементов импровизации, исполняемого в странах Великого Шелкового пути, и джаза. Объединение обоих музыкальных стилей позволит слушателям погрузиться в уникальный акустический опыт, который они смогут испытать с 16 сентября в Бишкеке.

После первой музыкальной резиденции в Узбекистане музыканты из Германии и Франции приезжают в Кыргызстан, чтобы сыграть здесь вместе с кыргызскими коллегами на национальных, а также на классических джазовых инструментах. Музыкальная коллаборация с известным кыргызским мультиинструменталистом Нурланбеком Нышановым и другими исполнителями придаст маqom новое звучание.

Концерты организованы Гёте-Институтом в Казахстане и Французским альянсом в Бишкеке при поддержке посольства Германии в Кыргызстане и посольства Франции в Кыргызстане. Этот проект продолжит немецко-французское культурное сотрудничество, начатое в 2021 году.