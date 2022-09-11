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Образовано госучреждение "Кыргызсериал"

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- Анастасия Карелина
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Образовано государственное учреждение "Творческо-производственное объединение "Кыргызсериал" при Департаменте кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики. Решение принято на заседании кабинета министров. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Данное решение принято в соответствии с Указом президента Кыргызской Республики "О мерах по развитию национальной киноиндустрии и дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки кинематографии Кыргызской Республики" от 20 мая 2022 года № 159 в целях дальнейшего развития национального киноискусства и поднятия на качественно новый уровень национальной кинематографии, совершенствования системы государственной поддержки кинематографии.

Согласно принятому решению Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики поручено:

  1. разработать и утвердить Устав государственного учреждения "Творческо-производственное объединение "Кыргызсериал" при Департаменте кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;
  2. принять организационные и иные меры, вытекающие из принятого решения.


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URL: https://www.vb.kg/422318
Теги:
кино, Кабинет министров
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