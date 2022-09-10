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Глава кабмина встретился с делегаций парламента Чешской Республики

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- Анастасия Карелина
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Председатель кабинета министров встретился с делегацией депутатов парламента Чешской Республики. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров отметил, что Кыргызскую Республику и Чешскую Республику связывают давние исторические связи.

"Достаточно вспомнить вклад чехословацкого кооператива "Интергельпо" в индустриализацию нашей страны. Видные чехословацкие политические и общественные деятели Юлиус Фучик и Александр Дубчек также имеют отношение к отечественной истории. В городе Бишкеке есть улица и парк, названные в честь Юлиуса Фучика, также сохранился дом, где когда-то жил Александр Дубчек с родителями", - сообщил он.

Жапаров сказал, что в следующем году будет отмечаться 30-летие со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

"В этой связи предлагаю рассмотреть возможность проведения бизнес-форума и других мероприятий, направленных на установление деловых контактов между предпринимателями двух стран. Уверен, все это будет способствовать наращиванию объемов двустороннего торгово-экономического сотрудничества, потенциал которого не используется в должной мере. Для нас, как страны с большим энергетическим потенциалом и уникальной природой, интересны проекты в области гидроэнергетики, туризма, сельского хозяйства, образования", - подчеркнул председатель кабмина.

В свою очередь заместитель Председателя Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Ян Бортошек поблагодарил кыргызскую сторону за теплый прием и возможность посетить места, где когда-то жили и работали чешские граждане.

"Наша миссия – почтить память о наших соотечественниках, живших и работавших когда-то на территории Кыргызской Республики. Мы посетили предприятия, которые были созданы при содействии членов кооператива "Интергельпо", возложили цвету к дому, где жил Александр Дубчек. Что касается проведения деловых контактов и бизнес-форума, я поддерживаю данные инициативы", - заключил Ян Бортошек.

В ходе встречи стороны детально обсудили вопросы, которые будут способствовать поступательному развитию кыргызско-чешских двусторонних отношений.


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URL: https://www.vb.kg/422321
Теги:
Акылбек Жапаров, Чехия, Кабинет министров
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