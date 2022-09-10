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Задержан подозреваемый в угоне автомашины Volkswagen Passat в Кара-Балте

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- Асия Канаева
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Подозреваемый в угоне ночью 4 сентября автомашины марки Volkswagen Passat в Кара-Балте задержан. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ОВД Жайылского района с заявлением обратился гражданин Т.К. Мужчина рассказал о том, что неизвестные лица в ночь на 4 сентября 2022 года угнали автомашину марки Volkswagen Passat, припаркованную на улице Гоголя в Кара-Балте.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД Жайылского района. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи 210 ("Растрата вверенного имущества") УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий лицо, совершившее преступление, было установлено. Это - М.С., 1972 года рождения. В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики он задержан и водворен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/422325
Теги:
ГУВД, угон, Чуйская область
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