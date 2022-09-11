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Президент США продлил режим ЧП еще на один год

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- Асия Канаева
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Президент США Джо Байден еще на год продлил режим чрезвычайного положения, который был введен после терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой пресс-службу Белого дома.

"Поскольку террористическая угроза сохраняется, чрезвычайное положение в стране и полномочия, принятые для борьбы с этим чрезвычайным положением, должны продолжать действовать после 14 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.

Постановление о режиме чрезвычайного положения было принято властями США 14 сентября 2001 года, спустя три дня после терактов. 11 сентября группа из 19 террористов захватила четыре пассажирских самолета в США, два из которых врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и один был направлен в здание Пентагона под Вашингтоном. Четвертый самолет разбился вблизи города Шанксвилл, штат Пенсильвания. Ответственность за организацию терактов взяла на себя террористическая организация "Аль-Каида". Количество погибших в результате терактов составило более 2,9 тысячи человек.

Режим ЧП дает президенту дополнительные юридические полномочия. Он автоматически прекращается, если в течение 90 дней после очередной годовщины теракта президент страны не направит в Конгресс и не распорядится опубликовать в Федеральном реестре СШВ уведомление о необходимости продления режима ЧП еще на год.

Ранее сообщалось, что бывший государственный секретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что своим решением вывести войска из Афганистана Джо Байден создал угрозу террористической атаки внутри США.


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URL: https://www.vb.kg/422327
Теги:
США, ЧП, в мире
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