Президент США продлил режим ЧП еще на один год

Президент США Джо Байден еще на год продлил режим чрезвычайного положения, который был введен после терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой пресс-службу Белого дома.

"Поскольку террористическая угроза сохраняется, чрезвычайное положение в стране и полномочия, принятые для борьбы с этим чрезвычайным положением, должны продолжать действовать после 14 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.

Постановление о режиме чрезвычайного положения было принято властями США 14 сентября 2001 года, спустя три дня после терактов. 11 сентября группа из 19 террористов захватила четыре пассажирских самолета в США, два из которых врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и один был направлен в здание Пентагона под Вашингтоном. Четвертый самолет разбился вблизи города Шанксвилл, штат Пенсильвания. Ответственность за организацию терактов взяла на себя террористическая организация "Аль-Каида". Количество погибших в результате терактов составило более 2,9 тысячи человек.

Режим ЧП дает президенту дополнительные юридические полномочия. Он автоматически прекращается, если в течение 90 дней после очередной годовщины теракта президент страны не направит в Конгресс и не распорядится опубликовать в Федеральном реестре СШВ уведомление о необходимости продления режима ЧП еще на год.

Ранее сообщалось, что бывший государственный секретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что своим решением вывести войска из Афганистана Джо Байден создал угрозу террористической атаки внутри США.