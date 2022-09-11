Глава кабмина посетил Ат-Башинскую ГЭС и КПП "Торугарт"

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в ходе рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с ходом реконструкции Ат-Башинской гидроэлектростанции и работой КПП "Торугарт". Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Глава кабмина осмотрел техническое оборудование гидроэлектростанции и ознакомился с планами по ее дальнейшей модернизации. Ат-Башинская гидроэлектростанция была введена в эксплуатацию в 1970 году. Среднегодовая ее мощность составляет 115-150 миллионов кВт⋅ч, утвержденная мощность - 45,6 МВт.

Жапаров дал ряд поручений по реконструкции ГЭС в целях обеспечения непрерывного и надежного производства электроэнергии и эффективного управления.

Кроме того, он ознакомился с проектом строительства Куланакской ГЭС, мощность которой составит 100 МВт.

В рамках рабочей поездки Акылбек Жапаров также проинспектировал деятельность контрольно-пропускного пункта "Торугарт".

Отмечается, что в период с августа по 31 октября текущего года продлено рабочее время контрольно-пропускных пунктов на кыргызско-китайской государственной границе на 2 часа.