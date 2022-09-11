Погода
$ 82.27 - 83.27
€ 82.67 - 83.67

Глава кабмина посетил Ат-Башинскую ГЭС и КПП "Торугарт"

160  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в ходе рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с ходом реконструкции Ат-Башинской гидроэлектростанции и работой КПП "Торугарт". Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Глава кабмина осмотрел техническое оборудование гидроэлектростанции и ознакомился с планами по ее дальнейшей модернизации. Ат-Башинская гидроэлектростанция была введена в эксплуатацию в 1970 году. Среднегодовая ее мощность составляет 115-150 миллионов кВт⋅ч, утвержденная мощность - 45,6 МВт.

Жапаров дал ряд поручений по реконструкции ГЭС в целях обеспечения непрерывного и надежного производства электроэнергии и эффективного управления.

Кроме того, он ознакомился с проектом строительства Куланакской ГЭС, мощность которой составит 100 МВт.

В рамках рабочей поездки Акылбек Жапаров также проинспектировал деятельность контрольно-пропускного пункта "Торугарт".

Отмечается, что в период с августа по 31 октября текущего года продлено рабочее время контрольно-пропускных пунктов на кыргызско-китайской государственной границе на 2 часа.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422330
Теги:
Акылбек Жапаров, ГЭС, Кабинет министров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  