Жители Узгенского района нуждаются в чистой питьевой воде

Жители Узгенского района Ошской области нуждаются в земельных участках для индивидуального жилищного строительства и чистой питьевой воде. Эти вопросы они подняли во время встречи с заместителем председателя кабинета министров Бакытом Торобаевым и генеральным прокурором Республики Курманкулом Зулушевым. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Во встрече, проходившей в здании Узгенской районной государственной администрации, приняло участие более 500 граждан.

Участники встречи подняли такие вопросы, как трансформация земли, поскольку десятки тысяч жителей района стоят в очереди на получение земельных участков, ускорение работ по строительству моста вдоль автомобильной дороги для объезда города Узген, ремонт самой объездной дороги, обеспечение чистой питьевой водой.

По словам жителей Узгенского района, многие здания детских садов ранее были приватизированы и перешли в частную собственность. Люди обратились с письменными заявлениями в адрес главы надзорного органа с просьбой проверить законность приватизации с целью возвращения зданий в собственность государства.

Бакыт Торобаев поручил присутствовавшим на встрече представителям госорганов зафиксировать озвученные проблемы и доложить ему лично о ходе их решения в течение двух недель.