В мэрии Парижа решили сократить часы подсветки Эйфелевой башни

В мэрии Парижа хотят сократить часы подсветки Эйфелевой башни для экономии энергии предстоящей зимой. Об этом сообщает Le Journal du dimanche.

Декоративные огни на башне гаснут после часа ночи. Но зимой городские власти хотят отключать подсветку уже в 23 часа 45 минут, к этому времени главную достопримечательность Парижа уже должны покинуть туристы.

"Мера, о которой будет объявлено уже во вторник, носит в значительной степени символический характер. Мы собираемся существенно сократить время освещения башни, не влияя на ее работу, не мешая посетителям и клиентам ресторанов", - пояснил председатель административного совета Общества эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) Жан-Франсуа Мартен.

По словам Мартена, экономия энергии "не будет феноменальной", но администрация монумента хочет подать пример остальным за счет небольшого сокращения расходов.