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Президент по дороге в Джалал-Абад сделал незапланированную остановку

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- Бактыгуль Акжолова
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В ходе визита в Джалал-Абадскую область президент Садыр Жапаров сделал по пути незапланированную остановку и встретился с ожидавшими его местными жителями. Об этом на своей странице в соцсети сообщил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.

По его словам, глава государства выслушал их вопросы, ответил на них и дал поручения соответствующим органам.

"Также он рассказал местным жителям о строительстве жилья и других социально-экономических объектах по программе ипотечного жилья в областных центрах на льготных условиях", - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/422342
Теги:
Джалал-Абадская область, президент, местные жители, Садыр Жапаров
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