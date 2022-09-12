Президент по дороге в Джалал-Абад сделал незапланированную остановку

В ходе визита в Джалал-Абадскую область президент Садыр Жапаров сделал по пути незапланированную остановку и встретился с ожидавшими его местными жителями. Об этом на своей странице в соцсети сообщил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.

По его словам, глава государства выслушал их вопросы, ответил на них и дал поручения соответствующим органам.

"Также он рассказал местным жителям о строительстве жилья и других социально-экономических объектах по программе ипотечного жилья в областных центрах на льготных условиях", - написал он.