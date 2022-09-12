Пакистан повысил пошлины. Грузовики с фруктами возвращаются в Кабул

Сотни грузовиков и контейнеров со свежими и сухими фруктами начали возвращаться в Кабул из приграничного города Торкхам после того, как Пакистан ввел дополнительные регулирующие пошлины на импортируемые продукты питания.

Импортеры сообщили Dawn, что после введения 49-процентной регулирующей пошлины на свежие и сухие фрукты из Афганистана их поставки сократились почти на 70 процентов.

Они также заявили, что дополнительные налоги привели к росту цен на афганский виноград и яблоки на местном рынке. Импортеры опасаются, что эти товары исчезнут с местных рынков, если регуляторная пошлина не будет отменена или снижена в ближайшее время.

Шах Джахан, местный импортер, сказал, что после этого импортная пошлина на одну тонну винограда выросла с 14 тысяч пакистанских рупий до 56 тысяч 811, а на яблоки - с 56 тысяч пакистанских рупий до 114 тысяч 959.

По его словам, до введения регулирующих пошлин в Пакистан через границу в Торкхам ежедневно прибывало более 200 грузовиков и контейнеров со свежими фруктами и сухофруктами, но их количество сократилось более чем в 4 раза, поскольку большинство грузоперевозчиков предпочитают возвращаться в Кабул, чтобы свежие фрукты не портились, и опасаются внезапного повышения таможенных пошлин.

Возмущенный "односторонним" введением регулирующей пошлины на сухие и свежие фрукты Захидулла Шинвари, бывший президент торгово-промышленной палаты "Сархад" в Пакистане, сказал, что этот шаг очень удивителен в нынешней ситуации, когда страна испытывает нехватку продовольствия из-за разрушительных наводнений.

"Афганистан был первой страной, которая начала беспошлинно отправлять нам лук и помидоры, после того как недавние наводнения уничтожили большие площади наших сельскохозяйственных угодий, а мы обложили их дополнительными пошлинами", - сказал он.

Шинвари сказал, что настало время снизить таможенные пошлины на продовольственные товары, импортируемые из Афганистана, до минимально возможного уровня как в качестве жеста доброй воли, так и в связи с растущим спросом на все виды продуктов питания на внутреннем уровне после наводнения.

Он опасается, что, если регулирующая пошлина не будет отменена в ближайшее время, Афганистан также введет дополнительные и завышенные пошлины на ряд товаров пакистанского экспорта, особенно на свежие фрукты, предстоящей зимой.

Импортер фруктов Шах Джахан сказал, что Пакистан в конечном итоге потеряет свой крупнейший рынок сбыта свежих фруктов, если Афганистан в ответ введет дополнительные пошлины на пакистанские фрукты.

"Мы столкнемся с аналогичным ответом со стороны Афганистана, что повлечет за собой огромные финансовые потери и, возможно, афганский рынок для наших фруктов зимнего сезона", - сетует он.

Хаджи Джабир, представитель Торговой палаты Хайбера, утверждал, что введение регулирующей пошлины противоречит неоднократным официальным обещаниям об увеличении объемов торговли страны с Афганистаном.

По его словам, любая задержка в отмене новой регулирующей пошлины приведет к огромным убыткам для местных импортеров, а также к значительному снижению экспорта в Афганистан. Руководитель палаты сказал, что такая "непродуманная" торговая политика принесет пользу только соседям Афганистана, которые не упускают ни одной возможности захватить афганский рынок.

Муфтий Абдул Хаким Хакими, торговый атташе посольства Афганистана в Исламабаде, в пятницу встретился с представителями министерства торговли Пакистана, где они обсудили вопрос о повышении пошлин на афганские фрукты. В ходе встречи также обсуждались дополнительные сборы с коммерческих товаров афганских торговцев в порту Карачи и новая политика виз для водителей в сухопутных портах Торкхам и Чаман.