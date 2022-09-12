84 медработника Чуйской больницы напомнили о всех заслугах Эрнста Акрамова

Коллектив Чуйской областной больницы отправил обращение в Министерство здравоохранения, в котором просит исполняющую обязанности министра Гулнару Баатырову отменить предыдущий приказ ведомства о приостановке процедуры присвоения этому лечебному учреждению имени выдающегося хирурга, профессора, Героя Кыргызстана Эрнста Акрамова. Послание подписали 84 медработника.

Как уже сообщала "Вечерка" в материале "С камнем за пазухой" (19 августа с.г.), дело дошло до обмана медиков, которых попросили подписать письмо в поддержку начинания с именем. Текст же самого послания в Минздрав, в котором коллектив выступил, наоборот, против, никто из подписавших не видел. На основании этого письма–фальшивки предыдущий и.о. министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков, по его словам, издал приказ о приостановке процедуры присвоения больнице имени Акрамова. Медики, узнав о наглой махинации, просят теперь отменить его как незаконный.

Как сказала одна из докторов, они и подумать не могли, что их имена используют против Эрнста Хашимовича в какой–то грязной сделке. Тем более что в июне, за месяц до этого, они все проголосовали и подписали совершенно открыто, без какого–либо давления, письмо за присвоение имени Акрамова их лечебному учреждению. Это июньское письмо вместе с другими документами было передано комиссии при президенте по увековечению памяти выдающихся деятелей Кыргызстана.

В том, что Эрнст Хашимович заслуживает, чтобы больница носила его имя, не вызывает ни малейших сомнений ни у кого. Кроме недругов–завистников профессора, организовавших фальшивое послание в Минздрав в надежде сорвать, затянуть эту инициативу. Заслуги профессора перед страной неоспоримы. 65 лет он посвятил кыргызской медицине, и в частности хирургии, и остается верен ей до сих пор. Больше тридцати из них проработал именно в этом лечебном учреждении. Ученый–хирург Акрамов разработал и внедрил в хирургическую практику уникальные операции, многие из которых до сих пор в мире не имеют аналогов. Профессор написал более 300 научных работ, 16 монографий, имеет 23 патента на изобретения. Подготовил 17 докторов и кандидатов медицинских наук.

За вклад в развитие медицинской науки ему было присвоено звание "Заслуженный деятель науки". В 2008 году группа известных в Кыргызстане и России ученых и врачей–практиков, возглавляемая Эрнстом Акрамовым, стала лауреатом Государственной премии КР за исследования в области лимфологии, которые дали исчерпывающие ответы на все вопросы, касающиеся возникновения и лечения гнойных заболеваний.

"За великий вклад в мировую медицину" он награжден орденом Н. Пирогова Российской Федерации. В его кабинете хранится и золотая медаль им. В. Блинникова Евразийской патентной организации за изобретательскую деятельность. Перечень званий, наград и достижений профессора можно перечислять и дальше. И все это ради спасения жизни его пациентов. А их за полвека возле операционного стола - десятки тысяч. Сколько их, спасенных им, профессор никогда не считал. Наверное, и правильно: иначе сбился бы со счета. "И тысячи поклонов вам от бывших обреченных. И тысячи любовью наполненных сердец", - так верно сказал декан медфака КРСУ Анэс Зарифьян о своем большом друге. Стойким оловянным солдатиком назвал его Талантбек Батыралиев, будучи министром здравоохранения: "Его верность и преданность профессии не сломят ни болезни, ни другие обстоятельства!".

Но некоторым имя профессора как кость в горле, они–то и мутят воду. Судя по сообщению зампреда кабинета министров Эдиля Байсалова, комиссией по увековечению памяти выдающихся деятелей Кыргызстана уже одобрено и принято решение о присвоении Чуйской больнице имени Героя КР Э. Х. Акрамова. Хотя теперь тот же Байсалов, сославшись на "чувствительность" вопроса, заявляет, что у него нет комментариев. Да и члены комиссии как воды в рот набрали. Чего и кого испугались? В чем "чувствительность" вопроса? Вся эта грязная возня подрывает доверие и уважение кыргызстанцев к кабмину и комиссии. И как бы убедительно теперь не аргументировали в этих высоких инстанциях свой отказ о присвоении Чуйской больнице имени профессора Акрамова, его заслуги перед страной и народом затмят любую ложь.