Пограничники пресекли провоз мелкого рогатого скота через границу

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что пограничники ПС ГКНБ активно проводят мероприятия, направленные на пресечение незаконного перегона/перевоза крупного рогатого и мелкого рогатого скота через границу.

Так, в местности Актам Ала-Букинского района Джалал-Абадской области пограничники Ала-Букинского пограничного отряда задержали автомашину Hyundai-Porter под управлением гражданина Кыргызстана Н.Э., 1993 года рождения, уроженца села 1-Май Ала-Букинского района, который пытался нелегально провезти 26 голов мелкого рогатого скота, стоимость которого составляет 390 тысяч сомов, из Кыргызстана в Узбекистан для дальнейшей реализации.

После составления соответствующих документов задержанный гражданин, автомашина и скот были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.