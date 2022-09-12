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Пограничники пресекли провоз мелкого рогатого скота через границу

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- Айжан Мамбеталиева
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что пограничники ПС ГКНБ активно проводят мероприятия, направленные на пресечение незаконного перегона/перевоза крупного рогатого и мелкого рогатого скота через границу.

Так, в местности Актам Ала-Букинского района Джалал-Абадской области пограничники Ала-Букинского пограничного отряда задержали автомашину Hyundai-Porter под управлением гражданина Кыргызстана Н.Э., 1993 года рождения, уроженца села 1-Май Ала-Букинского района, который пытался нелегально провезти 26 голов мелкого рогатого скота, стоимость которого составляет 390 тысяч сомов, из Кыргызстана в Узбекистан для дальнейшей реализации.

После составления соответствующих документов задержанный гражданин, автомашина и скот были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/422356
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, Джалал-Абадская область, Кыргызстан
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