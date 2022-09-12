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Казахстан и Кыргызстан упростят торговые процедуры

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- Канат Кожоев
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Упростить торговые процедуры, а также снизить издержки ведения бизнеса договорились на втором заседании рабочей группы по казахско-кыргызскому торгово-экономическому сотрудничеству первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев и заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства Казахстана.

"В рамках подписанного меморандума "О сотрудничестве между министерством торговли и интеграции РК и министерством экономики и коммерции КР" стороны договорились упростить торговые процедуры, снизить издержки ведения бизнеса и намерены развивать сотрудничество во взаимном обмене электронными документами", - сообщает пресс-служба.

Подчеркивается, что стороны также договорились увеличить поставки ранней плодоовощной продукции из Киргизии в Казахстан.

Данная договоренность достигнута в рамках тут же подписанного меморандума "О взаимопонимании между министерством торговли и интеграции РК и министерством сельского хозяйства КР о намерениях организации поставок плодоовощной продукции".

Также сообщается, что стороны ознакомились с ходом реализации индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек".


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URL: https://www.vb.kg/422360
Теги:
торговля, Казахстан, Кыргызстан, экономика
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