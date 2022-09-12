Интервью с французской парой, пожертвовавшей всем ради велопутешествия

Гости нашей программы семейная пара велопутешественников из Франции Дэви и Эмили Санчес. Они рассказали нашему изданию vb.kg в каких странах побывали, о том, что ради путешествия оставили свои работы и продали свой дом на Родине.

Одной из главных целей велотура является поддержка детей с синдромом Дауна. Проект был запущен при поддержке французской федерации Trisomie 21 France и ее международного партнера, Международной ассоциации Даун Синдром. В Бишкеке они проживают в семье, где воспитывают детей с синдромом Дауна. Об этом и другом смотрите в нашем видео: