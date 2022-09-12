Суваналиев рассказал, кто в октябре организовал митинги против Атамбаева

Во время октябрьских событий организовать митинг против бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его сторонников помогли действующей власти представители партии "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан". Об этом в интервью заявил бывший замсекретаря Совбеза Омурбек Суваналиев.

"Объединял всех, в том числе и эти партии, только один страх – приход к власти Атамбаева. По ситуации они действовали, конечно, правильно. Поэтому, скорее всего, многие представители этих партий попали в команду действующего президента. Но я против такой кадровой политики главы государства, так как многие члены этих партий дискредитировали себя", - сказал Суваналиев.