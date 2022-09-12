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В ДТП на автодороге Балыкчы - Ананьево - Каракол погибли пять человек

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- Асия Канаева
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В Тюпском районе в аварии погибли пять человек. Причиной ДТП стала выбежавшая на дорогу лошадь. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

ДТП произошло вчера, 11 сентября, на 196-м километре автодороги Балыкчы - Ананьево - Каракол, столкнулись автомашины Volkswagen Passat, Subaru и Honda Accord.

В результате аварии погибли пять человек. Это мужчины 28-ми, 30-ти и 32-х лет, и девочки - 14 лет и одного года. В аварии также пострадали четыре человека, среди которых 5-летняя девочка. Пострадавшие были госпитализированы в Тюпскую районную больницу.

По данным пресс-службы ГУОБДД, причиной аварии стала лошадь, которая выбежала на проезжую часть. Volkswagen Passat столкнулся с животным, водитель потерял управление, после чего произошло столкновение еще с двумя автомобилями.


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URL: https://www.vb.kg/422376
Теги:
ДТП, Иссык-Кульская область, авария
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