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Один из столичных домов будет обслуживать лифт отечественного производителя

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- Айжан Мамбеталиева
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В столичном микрорайоне "Юг-2", в доме № 8 в качестве пилотного проекта установили новый лифт.

Мэрия столицы изучила поступившие от заводов-изготовителей лифтов коммерческие предложения и решила в поддержку отечественного производства выбрать компанию "Кыргыз Унаа Курулуш".

К слову, стоимость лифтов у данной компании ниже, чем у других. Демонтаж старого подъёмника и монтаж нового, а также обучение сотрудников муниципального предприятия "Бишкекгорлифт" поставщик произвёл за счёт собственных средств.

Пассажирский лифт совершает 8 остановок, объем грузоперевозок составляет 320-450 килограммов.

Сейчас подъёмник находится на стадии сдачи в эксплуатацию.


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URL: https://www.vb.kg/422377
Теги:
лифт, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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