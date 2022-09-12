Один из столичных домов будет обслуживать лифт отечественного производителя

В столичном микрорайоне "Юг-2", в доме № 8 в качестве пилотного проекта установили новый лифт.

Мэрия столицы изучила поступившие от заводов-изготовителей лифтов коммерческие предложения и решила в поддержку отечественного производства выбрать компанию "Кыргыз Унаа Курулуш".

К слову, стоимость лифтов у данной компании ниже, чем у других. Демонтаж старого подъёмника и монтаж нового, а также обучение сотрудников муниципального предприятия "Бишкекгорлифт" поставщик произвёл за счёт собственных средств.

Пассажирский лифт совершает 8 остановок, объем грузоперевозок составляет 320-450 килограммов.

Сейчас подъёмник находится на стадии сдачи в эксплуатацию.