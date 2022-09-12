В столичных акимиатах заседала комиссия по делам детей

В Первомайском акимиате в заседании участвовали центр образования, ЦСМ, психологи и социальные работники, инспекторы по делам несовершеннолетних, ОФ "SOS Детская деревня", ФО "Элим барсыңбы", центр воссоединения семьи "Альтернатива". Они рассмотрели 20 материалов, которые касались зачисления в 1 класс детей, возраст которых достиг 8 и выше лет, разрешения на продажу доли имущества и продлении или закреплении детей в социальные учреждения.

В Свердловском районе рассмотрен 41 материал, из них: определение в интернатные учреждения, в школу, вопросы имущественного характера, правонарушения среди детей.

Также в Ленинском районе комиссия рассмотрела вопрос определения несовершеннолетних в детское учреждение, выведение из детского учреждения, продажа наследственной доли жилья несовершеннолетнего, определение в школу и другие вопросы.

По всем материалам приняты соответствующие решения, утверждены планы индивидуальной работы с семьей и индивидуальные планы по защите ребенка.

Если вы стали свидетелями жестокого обращения с детьми, просьба обратиться на горячую линию отдела поддержки детей и семьи столичных районов:

Первомайский район: 0(312) 67-03-86; Ленинский район: 0(312) 88-38-99; Свердловский район: 0(312) 53-05-76; Октябрьский район: 0(312) 51-03-75.

Центр помощи детям: 0(312) 54-29-34, 44-25-10, 44-25-74, (0555) 69-13-12.

Горячая линия Министерства труда и социального развития: 111.