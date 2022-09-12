В мэрии Бишкека состоялось плановое совещание

В муниципалитете под председательством мэра столицы Эмилбека Абдыкадырова состоялось плановое совещание.

В ходе совещания обсудили реализацию Указа президента "О Национальном дне чистоты и плане действий по созданию эффективной инфраструктуры по обращению с бытовыми отходами на период 2023–2025 годы", строительство мусороперерабатывающего завода, проведение курултая Бишкека и подготовку к предстоящему отопительному сезону.

По первому вопросу вице-мэр столицы Олег Попиков проинформировал, что 17 сентября в столице пройдет массовый субботник. Основной акцент будет сделан на уборку внутридворовых территорий согласно закрепленным участкам.

Градоначальник поручил разработать конкретный план мероприятий по реализации вышестоящего документа.

Муниципальному предприятию "Тазалык" поручено предоставить предложения по закупу мусорных контейнеров с соответствующей маркировкой для раздельного сбора отходов, а акимиатам определить адреса, где начнётся реализация пилотного проекта. Также мэр столицы поручил МП "Бишкекасфальтсервис" ускорить работу по нанесению дорожной разметки на городских дорогах и ремонту тротуаров.