В Бишкеке задержаны подозреваемые в совершении грабежа

Пресс-служба УВД Свердловского района сообщает, что в УВД Свердловского района Бишкека с письменным заявлением обратился житель столицы М.Ж. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 21 августа 2022 года на одной из улиц столицы, применив физическую силу, завладели мобильным телефоном марки "Poco X3" стоимостью 27 800 сомов и денежными средствами в размере 13 800 сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Свердловского района и возбуждено уголовное дело по статье 206 части 3 ("Грабеж") УК КР.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска УВД Свердловского района были установлены и задержаны подозреваемые Н.А., 2003 года рождения, К.А., 1992 года рождения, и Б.А., 1987 года рождения. Подозреваемые были доставлены в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК КР были водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемых к другим фактам преступлений.

Граждан, пострадавших от преступных действий этих мужчин и владеющих какой-либо информацией, просят сообщить об этом по телефонам: 0 702 17-45-35, 0 772 80-30-38 или в дежурную часть УВД Свердловского района Бишкека: 0 312 43-28-15 и 102.