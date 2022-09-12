Судьба парка "Асанбай" под угрозой

Один из зеленых уголков Бишкека под угрозой исчезновения

На протяжении более десяти лет парк имени 125-летия Бишкека (официальное название парка "Асанбай") служит жителям южных микрорайонов местом отдыха в тени зеленых деревьев для взрослых и площадкой времяпрепровождения для детворы на свежем воздухе.

Приемлемые цены на аттракционы делает парк доступным для широких слоев населения. Администрация парка сделала традицией проводить дни бесплатных посещений аттракционов для детей из социально уязвимых семей.

Но 13 лет назад это место было фактически пустырем, не считая те редкие деревья, что росли здесь вопреки, а не благодаря. Тогда, в 2009 году, мэрия Бишкека объявляет конкурс на создание здесь парка. Конкурс выигрывает ОсОО "Детский досуг", предложив лучший проект.

Первым делом оно очистило территорию от строительного и иного мусора, выровняло землю, установило аттракционы для детей. Вместе с арендаторами аттракционов на протяжении долгих лет высаживало различные виды деревьев, кустарников, цветов, превратив территорию в настоящий зеленый уголок города. Вложило миллионы сомов на приобретение игровых аттракционов, их эксплуатацию, на содержание зеленых насаждений и так далее.

Сегодня в парке чисто, работает фонтан, аттракционы, временами на концертной площадке проходят различные мероприятия. Но, увы, жители южных микрорайонов могут потерять этот зеленый уголок.

Подозрительные действия департамента муниципального имущества

Весной этого года, 30 апреля, ОсОО "Детский досуг" пишет письмо на имя директора департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкека (далее - ДУМИ) Нурдана Орунтаева с просьбой продлить договор аренды на следующие 5 лет.

Необходимо отметить, что, согласно пункту 3.1.3. договора аренды между ОсОО "Детский досуг" и ДУМИ от 2017 года, ОсОО "при исполнении своих обязанностей надлежащим образом и по истечении срока договора имеет при прочих равных условиях преимущественное право перед другими лицами на продление настоящего договора на новый срок".

Однако 9 июня 2022 года ДУМИ проводит заседание своей комиссии и принимает решение не продлевать договор аренды. Хотя, как указано в подпункте 1 пункта 14 раздела IV Постановления Бишкекского городского кенеша от 14 января 2020 года за номером 140, при отсутствии нарушений, отклонений и ограничений – комиссия продлевает право пользования земельным участком с увеличением стоимости арендной платы на 10 процентов.

Не согласный с решением комиссии арендатор подает в Октябрьский районный суд. Суд, рассмотрев заявление, 7 июля 2022 года выносит определение ДУМИ – не предпринимать никаких действий в отношении парка "Асанбай".

В нарушение определение суда 28 июля 2022 года ДУМИ объявляет конкурс в рамках государственно-частного партнерства - "Модернизация парка 125-летия Бишкека". Объявление размещается в СМИ, где указывается крайний срок подачи документов для участия в конкурсе – 26 августа 2022 года.

Про "Луна Парк"

Как нам стало известно из собственных источников, 12 мая 2022 года в Центр государственно-частного партнерства при Национальном агентстве по привлечению инвестиций при президенте КР поступило письмо от ОсОО "Луна Парк", в котором представители компании просят предоставить им перечень парков, скверов и иных свободных мест. Такую просьбу они обосновывают намерением построить парк развлечений.

В свою очередь Центр ГЧП обращается в ДУМИ мэрии Бишкека с просьбой найти свободную площадь.

Как мы насчитали, в южной части столицы около 10 парков и скверов: парк Ататюрка, парк Адинай, парк "Ынтымак", "Ынтымак-2", Парк 50-летия Победы в ВОВ, парк имени Гейдара Алиева, парк "Балалык", сквер возле Физкультурной академии, Ботанический сад, парк "Асанбай".

В то же время в северной части города, в западной и восточной частях, в новостройках имеется дефицит зеленых уголков. Там фактически нет парков и скверов. Да и в мэрии, Бишкекглавархитектуре говорили о необходимости "озеленения" новостроек в северной, восточной и западной частях.

Казалось бы, предложение компании "Луна Парк" - отличная возможность создать новый парк в задыхающихся от недостатка зеленых уголков частях города.

Но вместо этого ДУМИ предлагает компании построить развлекательный комплекс на территории парка "Асанбай" на основе государственно-частного партнерства со сроком аренды на 25 лет.

То есть предлагает территорию, где на протяжении 13 лет арендатор создавал с нуля зеленый парк - установил игровые аттракционы, создал рабочие места, вносит арендную плату, платит налоги, – одним словом, вложил душу и труд.

Итак, каковы прогнозируемые последствия, если парк перейдет в руки "нового инвестора"?

1. 42 человека, которые на протяжении десяти и более лет работали в парке (арендаторы аттракционов, дворники, техники, охранники, арендаторы других объектов) потеряют работу. То есть 42 семьи останутся без источников дохода. Куда они пойдут?

2. Городской бюджет теряет один из крупных источников дохода, потому как арендатор платил ежегодно 1 миллион 700 тысяч сомов и готов был увеличить сумму аренды.

3. Согласно договору аренды, в случае расторжения договора арендатор должен привести территорию в первоначальное состояние. Соответственно, арендатор должен выкорчевать все зеленые насаждения?

4. Новый инвестор, судя по бумагам, намерен вложить в парк 250 миллионов сомов? В таком случае, сколько будут стоить билеты на аттракционы? Ведь инвестор должен покрыть свои расходы.

5. Однако настораживают действия ДУМИ, Центра ГЧП и компании "Луна Парк". Простой вопрос: если они хотят построить новый парк аттракционов и вложить в это дело 250 миллионов, почему они не построят его на месте пустующего парка "Балалык" и других парков и скверов, где нет игровых аттракционов, за которыми плохой уход и которые нуждаются в улучшении?

6. В Бишкекглавархитектуре не раз говорили о том, что дальнейшая политика мэрии в плане разбивки парков, скверов и мест отдыха горожан будет смещаться в северную часть города, а также в новые жилые массивы, где большой дефицит парков, скверов, зеленых уголков. Исходя из этого, почему ДУМИ, пользуясь возможностью предлагаемый ОсОО "Луна Парк", не предложил им свободную территорию в северной части города, на территориях жилых массивов???

7. В южной части города расположено 10 парков и скверов. В северной части города, восточной и западной частях – почти равны нулю. ДУМИ, вместо того, чтобы создавать условия для жителей этих частей столицы, берет работающий парк, требует, чтобы арендатор демонтировал все аттракционы, и фактически выбрасывает всех работающих в парке "Асанбай" на улицу, чтобы туда пришел другой инвестор.

8. Если компания "Луна Парк" построит развлекательный комплекс в другом месте, то это будет здоровая конкуренция парку "Асанбай". И "Детский досуг" и "Луна Парк" будут конкурировать и стараться создавать лучшие условия для горожан. Вместо этого департамент мэрии хочет уничтожит деятельность арендатора парка "Асанбай", субарендаторов оставить без работы, лишить городской бюджет миллионных поступлений, а новый арендатор, чтобы построить свой развлекательный комплекс, может уничтожить деревья в парке.