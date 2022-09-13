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Можно ли смешивать разные масла

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Эксперт объяснил, как поступить, если критически низкий уровень застал вас врасплох. Представьте ситуацию: во время дальнего путешествия вы проверили уровень масла и обнаружили низкий уровень или, еще хуже, поняли, что щуп вообще не касается масла - ситуация близка к критической.

А если уж при движении начинает помаргивать лампа аварийного давления масла в комбинации приборов, нужно срочно принимать меры.

Часто в дороге "родного" масла не найти... Как действовать в подобном случае? Чтобы продолжить путешествие своим ходом, нужно прежде всего убедиться в отсутствии течи масла из двигателя. Чаще всего гнать масло может через уплотнение масляного фильтра, трещину в поддоне картера, возникшую от удара о дорожное препятствие, либо через выдавленный сальник.

Если сильной течи нет, а двигатель работает ровно и тянет нормально, то путешествие своим ходом можно продолжить. А если в багажнике не припасено масла на доливку, то нужно быть готовым залить первое попавшееся масло, но обязательно моторное. Подойдет даже дизельное масло из запасов водителя КАМАЗа. Главное правило: никакое моторное не принесет такого вреда, как его недостаточный уровень.

Конечно, идеальный вариант - возить с собой в багажнике хотя бы литрушку того масла, которое было залито при очередной замене. Но залить даже пару литров масла другого производителя с уровнем качества и вязкости не ниже, чем допустимо для вашего двигателя, совершенно безопасно, и на такой смеси можно ездить даже до следующей замены. Кстати, это же можно сделать и при обычной эксплуатации автомобиля в городе, когда двигатель поджирает масло.

Ничего страшного в смешивании масел разных производителей с похожими или одинаковыми характеристиками нет. На таком коктейле можно ездить долго. Если же пришлось долить первое попавшееся масло, тоже не беда - это гораздо безопаснее, чем ехать с пустым поддоном в поисках "родной" жидкости. Но такую бодягу следует при первой же возможности заменить на масло, рекомендованное производителем.


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URL: https://www.vb.kg/422394
Теги:
автомобили
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