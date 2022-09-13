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Президент лично выразил соболезнования по поводу кончины Елизаветы II

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- Канат Кожоев
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Президент Садыр Жапаров посетил посольство Великобритании в Кыргызской Республике, чтобы лично выразить соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II.

Глава государства оставил запись в книге соболезнований.

Президент Садыр Жапаров от имени народа Кыргызстана и от себя лично выразил искренние слова соболезнования королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III, членам королевской семьи и всему народу Соединенного Королевства в связи с кончиной королевы Елизаветы II.


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URL: https://www.vb.kg/422398
Теги:
Великобритания, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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