Президент лично выразил соболезнования по поводу кончины Елизаветы II

Президент Садыр Жапаров посетил посольство Великобритании в Кыргызской Республике, чтобы лично выразить соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II.

Глава государства оставил запись в книге соболезнований.

Президент Садыр Жапаров от имени народа Кыргызстана и от себя лично выразил искренние слова соболезнования королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III, членам королевской семьи и всему народу Соединенного Королевства в связи с кончиной королевы Елизаветы II.