Два нацгвардейца задержаны по подозрению в изнасиловании

Военной прокуратурой по подозрению в изнасиловании задержаны двое военнослужащих Национальной гвардии.

В социальных сетях распространилась информация о том, что в Бишкеке девушка обвинила двоих парней в изнасиловании.

В ходе следствия установлено, что 5 сентября 2022 года с заявлением в милицию обратилась Б. У. Она просила принять меры против двоих неизвестных, которые в ночь с 4 на 5 сентября 2022 года, примерно в 04:30, на пересечении улиц Сыдыкова - Тоголока Молдо, применив физическую силу, изнасиловали ее на заднем сиденье автомашины.

Военной прокуратурой по данному факту в отношении военнослужащих Национальной гвардии КР У. А. и А. Т. возбуждено уголовное дело по ст. 154 УК КР.

11 сентября Военной прокуратурой задержаны подозреваемые У. А. и А. Т. и водворены на гауптвахту Бишкекского гарнизона.

Вчера Первомайский районный суд Бишкека должен был избрать им меру пресечения.