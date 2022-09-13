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Два нацгвардейца задержаны по подозрению в изнасиловании

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- Канат Кожоев
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Военной прокуратурой по подозрению в изнасиловании задержаны двое военнослужащих Национальной гвардии.

В социальных сетях распространилась информация о том, что в Бишкеке девушка обвинила двоих парней в изнасиловании.

В ходе следствия установлено, что 5 сентября 2022 года с заявлением в милицию обратилась Б. У. Она просила принять меры против двоих неизвестных, которые в ночь с 4 на 5 сентября 2022 года, примерно в 04:30, на пересечении улиц Сыдыкова - Тоголока Молдо, применив физическую силу, изнасиловали ее на заднем сиденье автомашины.

Военной прокуратурой по данному факту в отношении военнослужащих Национальной гвардии КР У. А. и А. Т. возбуждено уголовное дело по ст. 154 УК КР.

11 сентября Военной прокуратурой задержаны подозреваемые У. А. и А. Т. и водворены на гауптвахту Бишкекского гарнизона.

Вчера Первомайский районный суд Бишкека должен был избрать им меру пресечения.


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URL: https://www.vb.kg/422402
Теги:
изнасилование, Кыргызстан
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