Федерация борьбы призвала с почестями встретить Акжола Махмудова

Вице-президент Федерации борьбы Кыргызстана Ахрор Иминов в своем видеообращении призвал кыргызстанцев торжественно встретить в аэропорту "Манас" спортсменов во главе с Акжолом Махмудовым, завоевавшего золотую медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе.

"Наш спортсмен Акжол Махмудов один из первых в Кыргызстане, завоевавшего золотую медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе. Мы возлагали на его большие надежды, и он их оправдал. В прошлом в году на Олимпийских играх Акжол показал высокие результаты. 15 сентября в 05.10 утра сборная Кыргызстана вернётся на Родину. Поддержка кыргызстанцев для спортсменов очень важна и поэтому встретим их со всем почестями, так как они оставили свой след в истории кыргызского спорта - сказал Иминов.

Напомним, что на чемпионате мира, который проходил в Серби,и борец Акжол Махмудов завоевал золото. Амантур Исмаилов стал бронзовым призером.