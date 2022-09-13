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Федерация борьбы призвала с почестями встретить Акжола Махмудова

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- Назгуль Абдыразакова
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Вице-президент Федерации борьбы Кыргызстана Ахрор Иминов в своем видеообращении призвал кыргызстанцев торжественно встретить в аэропорту "Манас" спортсменов во главе с Акжолом Махмудовым, завоевавшего золотую медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе.

"Наш спортсмен Акжол Махмудов один из первых в Кыргызстане, завоевавшего золотую медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе. Мы возлагали на его большие надежды, и он их оправдал. В прошлом в году на Олимпийских играх Акжол показал высокие результаты. 15 сентября в 05.10 утра сборная Кыргызстана вернётся на Родину. Поддержка кыргызстанцев для спортсменов очень важна и поэтому встретим их со всем почестями, так как они оставили свой след в истории кыргызского спорта - сказал Иминов.

Напомним, что на чемпионате мира, который проходил в Серби,и борец Акжол Махмудов завоевал золото. Амантур Исмаилов стал бронзовым призером.


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URL: https://www.vb.kg/422404
Теги:
аэропорт, греко-римская борьба, золото, спорт, чемпионат мира, Сербия, Кыргызстан
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