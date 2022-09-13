Погода
$ 81.57 - 82.57
€ 82.67 - 83.67

ГКНБ задержал иностранца за религиозный экстремизм

239  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, в рамках досудебного производства АИС ЕРП зарегистрированного по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.331 (Создание и финансирование экстремистской организации) УК, 8 сентября 2022 года ГКНБ КР задержан гражданин иностранного государства Ч.Д.Д., который незаконно пребывал на территории КР, занимался распространением религиозно-экстремистской идеологии.

В результате обысковых мероприятий по месту временного проживания последнего были обнаружены: ноутбуки, электронные носители информации, банковские карты, большое количество телефонов и сим карт, а также иные материалы имеющие значения для следствия.

В настоящее время задержанный водворен в СИЗО-ИВС ГКНБ КР, в отношении него проводятся следственно-оперативные мероприятия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422407
Теги:
ГКНБ, задержание, экстремизм
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  