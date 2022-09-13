ГКНБ задержал иностранца за религиозный экстремизм

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, в рамках досудебного производства АИС ЕРП зарегистрированного по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.331 (Создание и финансирование экстремистской организации) УК, 8 сентября 2022 года ГКНБ КР задержан гражданин иностранного государства Ч.Д.Д., который незаконно пребывал на территории КР, занимался распространением религиозно-экстремистской идеологии.

В результате обысковых мероприятий по месту временного проживания последнего были обнаружены: ноутбуки, электронные носители информации, банковские карты, большое количество телефонов и сим карт, а также иные материалы имеющие значения для следствия.

В настоящее время задержанный водворен в СИЗО-ИВС ГКНБ КР, в отношении него проводятся следственно-оперативные мероприятия.