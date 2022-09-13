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За сжигание сухотравья предусмотрен штраф до 23 тысяч сомов

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- Айжан Мамбеталиева
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С наступлением осени муниципальная инспекция все чаще фиксирует факты сжигания листвы, об этом сообщает мэрия Бишкека.

При сжигании сухотравья выделяются тяжелые химические вещества, они опасны для организма человека и для окружающей среды.

За подобное нарушение предусмотрен административный штраф по статье 115 Кодекса "О правонарушениях" КР от 7 тысяч 500 до 23 тысяч сомов.

На месте за подобный проступок наложен штраф на Чуйскую областную больницу. Также по сигналу от горожан установлен факт сжигания листвы по улице Огонбаева, №72. Горожанка понесет ответственность и выплатит штраф в размере 7 тысяч 500 сомов. Вынесено постановление.

По вопросам работы инспекции можно обращаться по номеру: 0(312)597-526.


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URL: https://www.vb.kg/422408
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан
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