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В Оше проходят рейды по проверке маршрутных микроавтобусов

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба мэрии Оша сообщает, что в городе продолжается работа по реализации систем цифровизации в деятельности общественного транспорта.

Вчера, 12 сентября по улице Курманжан Датка состоялись рейдовые мероприятия на вопрос соблюдения водителями правил перевозки пассажиров, в том числе соблюдения ими норм работы системы спутникового мониторинга общественного транспорта. В мероприятиях приняли участие вице-мэр города Ош Сонунбек Жунусбаев, руководство и сотрудники Агентства пассажирского транспорта города Ош.

В рамках мероприятий выявлены факты намеренного отключения от системы спутникового мониторинга рядом водителей маршрутных микроавтобусов. К данным водителям применены меры дисциплинарного воздействия, в том числе отстранение от работы на 7 дней.

В целом в рамках рейда указанные нарушения выявлены у 6 водителей различных маршрутов города. Данные мероприятия будут продолжены.


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URL: https://www.vb.kg/422415
Теги:
мэрия, Ош, рейд, транспорт, Кыргызстан
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