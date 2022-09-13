В Оше проходят рейды по проверке маршрутных микроавтобусов

Пресс-служба мэрии Оша сообщает, что в городе продолжается работа по реализации систем цифровизации в деятельности общественного транспорта.

Вчера, 12 сентября по улице Курманжан Датка состоялись рейдовые мероприятия на вопрос соблюдения водителями правил перевозки пассажиров, в том числе соблюдения ими норм работы системы спутникового мониторинга общественного транспорта. В мероприятиях приняли участие вице-мэр города Ош Сонунбек Жунусбаев, руководство и сотрудники Агентства пассажирского транспорта города Ош.

В рамках мероприятий выявлены факты намеренного отключения от системы спутникового мониторинга рядом водителей маршрутных микроавтобусов. К данным водителям применены меры дисциплинарного воздействия, в том числе отстранение от работы на 7 дней.

В целом в рамках рейда указанные нарушения выявлены у 6 водителей различных маршрутов города. Данные мероприятия будут продолжены.