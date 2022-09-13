Дружба с первой ноты. Музыканты из Европы сыграют кыргызскую музыку

Многих людей планеты объединяет музыка, так как она понятна без перевода. С 16 по 18 сентября в Бишкеке пройдет серия концертов в рамках музыкального проекта Jazz-Maqom. Концерты организованы совместно Францией Alliance Française и Германией Goethe-Institut в рамках культурного сотрудничества. В преддверии концерта талантливые музыканты из Европы дали эксклюзивное интервью для нашего издания vb.kg.

"Это коллективная работа", - говорит инициатор проекта Jazz-Maqom Андреа Романи. По его словам, в команде нет определенного лица, которое руководит коллективом, они делают ее все вместе.

"Совместно пишем музыку, аранжируем ее. В настоящее время с кыргызскими музыкантами проводим совместные репетиции. Несколько месяцев назад провели переговоры с народным артистом Кыргызстана Нурланбеком Нышановым. Мы предложили ему совместное выступление. Наш проект основывается на истоках музыки в странах, в которых мы находимся. Здесь нет никакой филологической или этнологической подоплеки, наша цель - донести основы джазовой музыки и помочь музыкантам, с которыми мы коллаборируем свободно играть и импровизировать. Год назад в рамках данного проекта выступили в Узбекистане, также данный будет продолжаться в Таджикистане, Турции, Греции, в странах Шелкового пути.

В Бишкеке мы будем играть кыргызскую инструментальную музыку, каждый музыкант выбрал одну композицию и аранжировал на свой лад. Мы интенсивно работаем по 6 часов в день и обмениваемся опытом. В каждой стране мы встречаемся с разными музыкантами. Мы надеемся, что кыргызские коллеги смогут приехать в Европу и мы дадим совместное выступление", - отмечает Романи.

По словам музыкантов, в Кыргызстане им понравилось вежливость, душевность, гостеприимство и открытость кыргызстанцев. Также они отметили интересную и эклектическую архитектуру столицы. Приехав в Бишкек, гости отправились пробовать местную кухню, им понравилось такие блюда, как бешбармак, лагман, манты.

Также Андреа Романи интересны сказания манасчы.

"Кыргызская музыка очень интересная, сложно-ритмичная, самобытная и в корне отличается от предыдущих наших опытов. Она представилась нам как архаичная музыка, особенно ооз комуз (варган)", - добавил Романи.

О своем первом опыте с джазменами делится Нурланбек Нышанов

"Я в первый раз совместно выступаю с джазовой группой", - говорит народный артист Кыргызстана Нурланбек Нышанов. По его словам, когда ему предложили принять участие в данном проекте, он сразу дал свое согласие.

"Организаторы просили четверых музыкантов. С нашей стороны будут играть я и трое моих учеников. Мы будем использовать духовые инструменты: чопо чоор, сыбызгы, ооз комуз и другие. Обменялись нотами с коллегами из Европы, записями, провели первую репетицию, она была успешной. За 2 часа выстроили три произведения. Я думаю, что у нас будет удачный концерт. Хочется отметить, что наши гости профессионалы международного уровня. До этого мы вели переговоры в онлайн-формате. Я первый раз играю с джазовой группой, раньше выступал совместно с различными оркестрами, и это мой первый опыт с джазистами, и он очень хороший", - отметил Нышанов.

Состав музыкантов:

Алексис Нерцесьян, бывший дипломат, пианист из Парижа.

Апостолос Сидерис, контрабасист из Афин и Нью-Йорка, который живет в Стамбуле и играет джаз и этномузыку Османского прошлого.

Пьер Демандж, ударные. Молодой талантливый музыкант, выигравший государственную музыкальную стипендию.

Клаудио Пунтин - талантливый кларнетист и электромузыкант из Германии, который играет с именитыми коллегами из Балкан.

Андреа Романи, флейтист. Инициатор проекта Джаз-Маком; Мультиинструменталист.

С кыргызской стороны: Совет уулу Темирлан - ударные и духовые инструменты, Оморова Айсаана - комуз, оз комуз, Нишанов Нурланбек- духовые инструменты, варган и Ишенбек уулу Эмилбек- комуз, оз комуз.