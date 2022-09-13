Общепит против введения обязательного ассортимента отечественных напитков

Ассоциация предприятий общепита Кыргызской Республики выступает против предложения кабмина о введении обязательного ассортимента отечественных напитков. Организация выражает обеспокоенность в связи с серьезными последствиями для отечественного бизнеса после принятия поправок в постановление правительства "Об упорядочении торговой деятельности на территории КР".

Речь идет о требованиях к ассортименту безалкогольных напитков во всех кафе и ресторанах страны, который должен будет включать как минимум половину напитков отечественного производства по каждому виду товаров. По мнению членов Ассоциации, принятие данного постановления повлечет серьезные коррупционные риски, а точки общественного питания в силу разных причин, не смогут обеспечить его надлежащего исполнения.

Предприятия и участники Ассоциации целиком и полностью поддерживают развитие отечественного производства, но с соблюдением здоровой рыночной конкуренции и снижением коррупционных составляющих при проверке заведений общепита.

"Данная поправка нарушает Закон КР "О конкуренции", где ей дается четкое определение "свободная состязательность хозяйствующих субъектов на рынке". То есть, игроки рынка самостоятельно определяют свою экономическую судьбу посредством здорового рыночного соперничества и без необоснованного вмешательства в данный процесс", - сообщает президент Ассоциации предприятий общественного питания КР Анатолий Деревинский.

"Сложно представить исполнение данного постановления. Большинство точек общественного питания руководствуются спросом потребителя и ценой товаров. Мы работаем исходя из интересов наших клиентов – если человек заказывает любимый напиток, то мы не можем ограничивать его в праве выбора. А перед проверяющими органами, получается, мы окажемся не правы, что ведет к росту коррупции и усложнению работы всех кафе и ресторанов страны. По сути, ущемляются права отечественных предпринимателей под поддержкой отечественных производителей", - заявляют в Ассоциации.

Кроме того, требование об ассортименте повлечет за собой дополнительные расходы для объектов общественного питания, при этом не всегда среди отечественных производителей напитков можно найти аналог импортной продукции, которая соответствует качеству и пищевой безопасности.

Если говорить об известных франшизах общепита в Кыргызстане, то у них жесткие требования по стандартам и качеству реализуемой продукции, ингредиентам, не говоря уже о стандартах отбора персонала, обслуживания клиентов и так далее. Это значит, что предлагаемое кабмином требование будет просто нереализуемо для таких организаций.

"Мы убеждены, что поддержка отечественных производителей напитков не должна идти в разрез с интересами других сторон, в первую очередь потребителей, и нарушать свободу предпринимательства и справедливую конкуренцию. Мы надеемся, что законодатели учтут интересы всех сторон и отменят данную инициативу, как несоответствующую ни внутренним законам страны, ни международным обязательствам и, главное, невозможную к исполнению", - добавляет Анатолий Деревинский.