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Гражданка с коляской обворовала супермаркет

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- Ольга Новгородцева
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Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел уголовное дело в отношении 26-летней ранее несудимой горожанки с высшим образованием. Та в суде отказалась от услуг адвоката и заявила, что свои интересы будет представлять сама.

Судили ее за кражу. Гражданка с детской коляской зашла в один из супермаркетов "Фрунзе" и тайком наполнила коляску продуктами питания, канцелярскими товарами, мылом и прочей мыломойкой. При этом ей удалось беспрепятственно пройти мимо кассы.

Ущерб магазину составил чуть меньше девяти тысяч сомов.

Накануне судебного заседания воровка помирилась с администрацией супермаркета, полностью рассчиталась, и уголовное дело было прекращено за примирением сторон.


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URL: https://www.vb.kg/422425
Теги:
кража, суд, Бишкек, Кыргызстан
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