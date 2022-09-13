Гражданка с коляской обворовала супермаркет

Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел уголовное дело в отношении 26-летней ранее несудимой горожанки с высшим образованием. Та в суде отказалась от услуг адвоката и заявила, что свои интересы будет представлять сама.

Судили ее за кражу. Гражданка с детской коляской зашла в один из супермаркетов "Фрунзе" и тайком наполнила коляску продуктами питания, канцелярскими товарами, мылом и прочей мыломойкой. При этом ей удалось беспрепятственно пройти мимо кассы.

Ущерб магазину составил чуть меньше девяти тысяч сомов.

Накануне судебного заседания воровка помирилась с администрацией супермаркета, полностью рассчиталась, и уголовное дело было прекращено за примирением сторон.