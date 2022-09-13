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Более 800 миллионов сомов направлено в госбюджет в рамках уголовного дела

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- Асия Канаева
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В рамках уголовного дела в отношении одного из владельцев центра отдыха в бюджет республики направлено более 800 миллионов сомов. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

ГКНБ в рамках соответствующего уголовного дела вело расследование в отношении одного из владельцев центра отдыха - Ж.А. по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов. Заключение соответствующей экспертизы подтвердило ранее предъявленное Ж.А. обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 267 УК КР ("Незаконный оборот оружия, боеприпасов"). При этом в ходе следствия по инициативе обвиняемого Ж.А. с ним было заключено соглашение о признании вины в инкриминируемом ему преступлении. Расследование данного уголовного дела в отношении Ж.А. было завершено, а материалы дела переданы в Первомайский районный суд Бишкека для дальнейшего рассмотрения.

12 сентября 2022 года приговором Первомайского районного суда Ж.А. признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 сомов.

В рамках дела у Ж.А. были изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму более 800 миллионов сомов, происхождение которых последний не смог объяснить, а также различное оружие, боеприпасы и боевая техника. По результатам проведенного расследования и судебного разбирательства изъятое оружие, в том числе охотничье, и техника переданы в распоряжение МВД, а денежные средства - 800 миллионов сомов - направлены в республиканский бюджет в полном объеме.


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URL: https://www.vb.kg/422428
Теги:
бюджет, суд, ГКНБ
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