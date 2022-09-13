Ремонт в отделении хирургии Центра материнства и детства завершен

Проектом Азиатского банка развития по COVID-19 и при содействии Министерства здравоохранения Кыргызской Республики проведены ремонтные работы в отделении хирургии Национального центра охраны материнства и детства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Ремонтные работы шли в период с апреля по сентябрь 2022 года. Было потрачено более 5 миллионов сомов средств Азиатского банка развития.

Также администрацией Национального центра охраны материнства и детства для улучшения условий пребывания пациентов в стационаре и условий работы медицинского персонала был закуплен мягкий и твердый инвентарь на сумму 1 миллион 300 тысяч сомов из бюджетных средства центра.

"Национальный центр охраны материнства и детства является специальной, многопрофильной организацией здравоохранения, где получают лечение дети с очень сложными диагнозами из разных регионов республики. В связи с чем при содействии Министерства здравоохранения и Азиатского банка развития по проекту здравоохранения по COVID-19 был проведен ремонт в отделении хирургии. Это большой вклад в развитие оказания квалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи в области детской хирургии",- отметила министр здравоохранения Гулнара Баатырова.

"Дети - наше будущее, поэтому важно предупредить возникновение заболевания или начать его лечение на ранней стадии. Всем известно, что в стране не хватает детских врачей: хирургов, урологов, эндокринологов. По данным статистики, всего хирургов по республике 612. И только 52 из них - детские. Это 8,5 процента. Также существенно выросла нагрузка на врачей. В отделении детской хирургии ежегодно растет количество детей с врожденными патологиями. В 2019 году было прооперировано 100 детей, а в 2021 год - 207 новорожденных. Но мы справляемся, компенсируем нехватку кадров и нагрузку высоким профессионализмом врачей и эффективной организацией работы при постоянной поддержке Минздрава и наших партнеров. Создание хороших условий для лечения пациентов поможет нам улучшить качество медицинской помощи населению", - пояснила директор НЦОМиД Гульзат Маймерова.