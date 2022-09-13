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Садыр Жапаров открыл базу беспилотных летательных аппаратов Погранслужбы

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- Асия Канаева
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Президент Кыргызской Республики, главнокомандующий вооруженными силами страны Садыр Жапаров открыл базу беспилотных летательных аппаратов Пограничной службы ГКНБ. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Выступая перед пограничниками, президент еще раз отметил, что мир и стабильность в стране начинаются с границы.

"Именно поэтому обеспечение безопасности границ Кыргызстана считается одним из приоритетов государства. В дальнейшем также будет продолжена работа по улучшению условий для жизнедеятельности пограничников", - сказал Садыр Жапаров.

Президент напомнил, что в прошлом году впервые для пограничной службы были закуплены беспилотники за счет средств республиканского бюджета.

Говоря об открытии базы, Садыр Жапаров подчеркнул, что она выполняет основные задачи противовоздушной обороны сухопутных войск и воинских частей вооруженных сил Кыргызской Республики по охране наших границ.

Глава государства выразил надежду на то, что оперативные возможности техники, закупленной для укрепления материальной базы в обеспечении безопасности границ, будут использованы только в учениях, направленных на защиту суверенитета нашей страны.

"Я всегда говорил, что Кыргызстан – миролюбивая страна. Наши усилия по укреплению наших вооруженных сил сосредоточены только на обороне", - заявил он.

Президент поздравил военнослужащих с открытием базы, отметив, что они достойно продолжают традиции в области охраны государственной границы и с высоким чувством ответственности и патриотизма будут служить Родине.

"Наша граница в надежных руках. Я думаю, что доверие и надежда нашего народа придадут вам вдохновения и сил для достижения больших успехов в будущем", - сказал он.

Садыр Жапаров ознакомился с инфраструктурой воздушной базы и организацией боевого дежурства с использованием ударных БПЛА в охране государственной границы.

Отмечается, что беспилотные летательные аппараты "Байрактар" пилотируют офицеры пограничной службы, прошедшие соответствующую подготовку. Это первая когорта офицеров-пограничников, осуществляющих охрану госграницы в небе.


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URL: https://www.vb.kg/422431
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, президент, Вооруженные силы, Садыр Жапаров
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