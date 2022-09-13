17 сентября в Кыргызстане пройдет Национальный день чистоты

В субботу, 17 сентября, в рамках общенациональной кампании "Таза мурас" на всей территории страны пройдет Национальный день чистоты.

Кампания "Таза мурас", старт которой дал президент Садыр Жапаров, продлится до 31 октября этого года.

"Призываем всех граждан республики принять участие в уборке прилегающей территории, облагораживании придворовых участков, созданию комфортной среды вокруг себя. Забота об экологии, чистоте и комфорте начинается с каждого из нас! Прояви гражданскую активность – не оставайся в стороне!", - говорится в сообщении.