Финансово-кредитным Фондом при Министерстве финансов Кыргызской Республики разработан "Проект по кредитованию молочного сектора". Программа позволит увеличить поголовье крупного рогатого скота для производства молока. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Данный проект направлен на повышение производительности молочного сектора Кыргызстана. На сегодняшний день по 70 субъектам выдано кредитов на сумму 27 миллионов 860 тысяч сомов.

Из них по областям выдано:

Ысык-кульская область – 11 500 000 сомов; Таласская область – 6 410 000 сомов; Чуйская область – 3 150 000 сомов; Джалал- Абадская область – 2 800 000 сомов; Нарынская область – 4 000 000 сомов;

Кредиты выдаются:

Сельским товаропроизводителям - до 500 тысяч сомов. Фермерским хозяйствам - до 1 миллиона сомов.

Условия:

под 6 процентов годовых; финансовые санкции – 12 процентов годовых; под залоговое обеспечение;

Предусмотрена выдача кредитов до 150 тысяч сомов с "поручительством". Срок - до 36 месяцев с льготным периодом 9 месяцев по погашению основной суммы, с ежеквартальным погашением.

За дополнительной информацией о выдаче кредитов можно обращаться в Финансов-кредитный Фонд при Министерстве финансов Кыргызской Республики по телефонам: 0(312) 30-48-83; 0(997)88-55-54; 0(755) 55-88-71;

По адресу: Бишкек, бульвар Эркиндик, 58, здание Центрального казначейства Министерства финансов КР.

Также, в регионах страны есть уполномоченные представители Финансово-кредитного фонда, которые готовы дать всю информацию по вопросам "Проекта по кредитованию молочного сектора".