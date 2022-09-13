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Судья Латип Жумабаев награжден именными часами президента КР

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- Асия Канаева
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13 сентября судья Конституционного суда Кыргызской Республики Латип Пазылович Жумабаев распоряжением президента за вклад в укрепление законности и правопорядка и в честь празднования Дня независимости награжден именными часами президента. Об этом сообщила пресс-служба Конституционного суда КР.

В соответствии с распоряжением главы государства, именные часы за участие в разработке уголовного законодательства Кыргызстана также получила старший консультант отдела аналитики экспертно-аналитического управления ведомства Жайнагуль Кубанычбековна Аширматова.


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URL: https://www.vb.kg/422435
Теги:
награда, президент, судья
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