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Реабилитационному центру "Атлантис" в женской колонии №2 исполнилось 15 лет

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- Айжан Мамбеталиева
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Реабилитационный центр "Атлантис" был открыт в этом исправительном учреждении в селе Степное 12 сентября 2007 года при финансовой поддержке Фонда Сорос-Кыргызстан.

Здесь проходят добровольное лечение осужденные женщины, зависимые от психоактивных веществ. Программа базируется на традициях сообществ анонимных алкоголиков и анонимных наркоманов, известной во всем мире, как "12 Шагов".

Занятия в реабилитационном центре включают в себя лекции, семинары, тренинги, и основаны на социально-психологической модели восстановления в сочетании с психотерапевтическим воздействием в условиях малых групп. Тут формируются навыки здорового образа жизни, трезвости, готовности к ресоциализации.

За 15 лет работы в "Атлантисе" прошли полный курс реабилитации 232 человека.

В честь юбилея в колонии №2 прошло торжественное мероприятие с участием представителей международных партнеров, сотрудников Главного медицинского управления Службы исполнения наказаний Минюста КР, ну, и, конечно, пациенток "Атлантиса".


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URL: https://www.vb.kg/422436
Теги:
колонии, Кыргызстан, женщины
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