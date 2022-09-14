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Осужденный за убийство из-за печенья получил 8 лет лишения свободы

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- Ольга Новгородцева
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Продавец-реализатор одного из столичных рынков Ш. К. приговорен к восьми годам лишения свободы. 6 сентября прошлого года он ни с того ни с сего сцепился с представителем компании, поставляющего товар в торговые точки. Поинтересовался, почему во все торговые павильоны завозят печенье, а ему Ш. К. не привозят.

Агент ответил, что лично он не уполномочен решать вопросы с заказами и доставкой кондитерских изделий ...

И получил два сильнейших удара по лицу. Упал...

Не приходя в сознание, агент скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

Все три судебные инстанции в приговоре были единодушны: восемь лет исправительной колонии. Кроме того, осуждённый выплатил семье убитого им человека 300 тысяч сомов


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URL: https://www.vb.kg/422437
Теги:
рынок, убийство, Бишкек
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