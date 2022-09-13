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Что спровоцировало новое столкновение Азербайджана с Арменией?

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В ночные часы Минобороны Азербайджана сообщило об эскалации конфликта и боестолкновениях вдоль границы с Арменией. Судя по сообщениям, поступающим как с азербайджанской, так и с армянской стороны, боестолкновения носят масштабный характер, пишет издание haqqin.az.

Стоит отметить, что на протяжении последнего месяца участились провокации вооруженных сил Армении в направлении Лачинского и Кельбаджарского районов, они также обстреливали позиции азербайджанской армии. Подобные случаи носили более интенсивный и систематический характер.

Кроме того, были выявлены неоднократные попытки диверсионно-разведывательных групп вооруженных сил Армении просочиться на территорию Азербайджана. Однако благодаря бдительности азербайджанских подразделений, эти попытки были пресечены.

В последнее время наблюдатели отмечали и скопление со стороны Армении наступательного вооружения, тяжелой артиллерии и личного состава вдоль границ Азербайджана. Помимо этого, несмотря на заявления высокопоставленных официальных лиц Армении, личный состав и военная техника вооруженных сил Армении продолжает присутствовать на временно подконтрольных российским миротворцам территориях Азербайджана. Более того, они осуществляют совместную деятельность с незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Согласно последней информации Минобороны, диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток, используя горный рельеф местности и ущелья, в различных направлениях осуществляли минирование территорий между позициями подразделений азербайджанской армии и дорог снабжения.

И это происходит в то время, когда Азербайджан продолжает устранять результаты 30-летней оккупации в Карабахе и Восточном Зангезуре и проводит масштабную и сложную гуманитарную миссию по очистке мин.

Безусловно, подобными военными авантюрами военно-политическое руководство Армении пытается создать напряженность в регионе, сорвать переговоры по мирному соглашению, уклониться от выполнения обязательств по трехстороннему соглашению. Кроме того, армянская сторона пытается сорвать строительные работы Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре. Таким образом, вся ответственность за создавшуюся ситуацию лежит исключительно на военно-политическом руководстве Армении.

Судя по поступающей от Минобороны информации, азербайджанская армия принимает все необходимые меры для предотвращения провокаций Армении, а также по устранению угроз территориальной целостности и суверенитету нашей страны.

Новые провокации со стороны Армении актуализировали вопрос о создании безопасной зоны вблизи границы. В противном случае провокации Армении продолжатся. Очередная эскалация конфликта происходит на фоне попыток Азербайджана заключить мирное соглашение с Арменией. Однако, по всей видимости, в Ереване не понимают мирных методов. Армению необходимо принудить к миру и не допустить возрождения реваншизма.


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URL: https://www.vb.kg/422439
Теги:
Азербайджан, Армения, конфликт
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