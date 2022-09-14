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Новая Toyota Sienta

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Toyota выпускает Sienta с 2003 года, модель второй генерации появилась в 2015–м. Основными рынками для нее являются родная Япония, Таиланд, Индонезия, Малайзия и Тайвань. Теперь компания представила минивэн третьего поколения - вариант для домашнего рынка. В основу этого автомобиля легла платформа TNGA–B, на которой также базируются Toyota Yaris и Yaris Cross.

Новая Sienta имеет такую же колесную базу, как и у "родственников" - 2750 мм, при этом минивэн выше и длиннее. Так, его длина не изменилась по сравнению с предшественником и равна 4260 мм, ширина также прежняя и составляет 1695 мм, а высота подросла на 20 мм и теперь тоже равна 1695 мм. Кроме того, у модели третьей генерации на 15 мм увеличилась высота проема дверцы багажника, а пространство над головами седоков стало больше на 20 мм.

По внешности представленная сегодня Toyota Sienta отличается от предшественника. Минивэн получил другую головную оптику более округлой формы и с иным рисунком, также теперь фары соединены между собой черной полосой, в центре которой расположен фирменный знак. Изменилось оформление решетки радиатора и воздухозаборника, интегрированного в нижнюю часть переднего бампера; по–другому оформлены декоративные элементы под хром.

Профиль нового минивэна украсили элементами из некрашеного пластика, базовая версия получила 15–дюймовые легкосплавные колесные диски. У автомобиля фонари с необычной графикой идут от крыши и заходят на задние крылья: они соединены между собой широкой черной полосой с логотипом бренда через всю ширину пятой двери.

Базовый вариант Toyota Sienta предлагается в пятиместном исполнении, за доплату доступен третий ряд сидений (посадочная формула - 2+3+2). В крышу японцы интегрировали систему циркуляции воздуха (она помогает системе кондиционирования работать по всему салону). Для обивки сидений минивэна создатели использовали водо– и маслоотталкивающие материалы.

Базовая версия Toyota Sienta третьего поколения оснащена 120–сильным бензиновым двигателем Dynamic Force Engine, его объсм равен 1,5 литра, он идет в комплекте с вариатором, у такого минивэна только передний привод. Еще есть гибридная модификация, в ее основе 1,5–литровый двигатель, который работает в тандеме либо с одним (передний привод), либо с двумя электромоторами (полноприводная система система E–Four), также в состав установки входит литий– ионный аккумулятор.


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URL: https://www.vb.kg/422440
Теги:
автомобили
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