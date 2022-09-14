РФ и РУз поровну поделят доход от конфискованных квартир Гульнары Каримовой

Россия и Узбекистан поровну поделят доходы от продажи конфискованных судом квартир старшей дочери первого президента республики Гульнары Каримовой, процесс их реализации продолжается. Об этом во вторник сообщил замминистра юстиции Узбекистана Музраф Икрамов.

"Московский городской суд в феврале минувшего года в рамках российского законодательства вынес решение о конфискации шести московских квартир Гульнары Каримовой, которые были приобретены ей на преступно нажитые доходы. В настоящее время идет процесс исполнения этого решения, средства от продажи квартир будут поровну поделены между Узбекистаном и Российской Федерацией", - сказал Икрамов на брифинге в Минюсте.

Источник: ТАСС