Погода
$ 82.42 - 83.42
€ 82.67 - 83.67

РФ и РУз поровну поделят доход от конфискованных квартир Гульнары Каримовой

200  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Россия и Узбекистан поровну поделят доходы от продажи конфискованных судом квартир старшей дочери первого президента республики Гульнары Каримовой, процесс их реализации продолжается. Об этом во вторник сообщил замминистра юстиции Узбекистана Музраф Икрамов.

"Московский городской суд в феврале минувшего года в рамках российского законодательства вынес решение о конфискации шести московских квартир Гульнары Каримовой, которые были приобретены ей на преступно нажитые доходы. В настоящее время идет процесс исполнения этого решения, средства от продажи квартир будут поровну поделены между Узбекистаном и Российской Федерацией", - сказал Икрамов на брифинге в Минюсте.

Источник: ТАСС


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422441
Теги:
Ислам Каримов, Россия, Узбекистан, конфискация имущества
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  